Bayramda onları unutmadılar
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Bayramda onları unutmadılar

Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

Bayramda onları unutmadılar
25.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:20

Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.

Ramazan Bayramında korona virüs salgını önlemleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Tokat'ta, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanı çevresinde, şehrin birçok noktasında ekipler köpek ve kedilere mama, kuşlara yem bıraktı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yemleme çalışmalarına destek verdi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, bayram süresi boyunca yemleme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarımızı besleyen bireysel kişiler ve gönüllülerin desteğinin azalacağını düşünerek besleme çalışması yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince kentin çeşitli noktalarında yemleme yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz Milli Parklar Müdürlüğü olarak şehrin dört bir yanında besleme çalışmasına devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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