Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor. Bu kapsamda mezarlıklar vatandaşların ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden saat sabah 09. 00 itibariyle saat 17. 00'ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali'nden kalkacak olan servisler

Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Caddesi - Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. - Santral - M. Ali Paşa - Üç yol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

Kent Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. -Santral - M. Ali Paşa - Üç yol - Eski İstanbul Yolu - İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Bulvarı - Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.

Kaynak: Habermetre

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