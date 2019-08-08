Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

08.08.2019 10:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA