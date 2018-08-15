Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Servis

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlık, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlığına ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Arife günü başlayacak olan ulaşım hizmeti bayramın dört günü boyunca devam edecek ve bu hizmetten vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanacaklar. Asri Mezarlık, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlığına yapılacak ulaşım hizmeti iki farklı güzergah ile üç noktadan yapılacak" dedi.

Güzergahlar ise şöyle:

Birinci güzergah Belediyeevleri -Mezarlıklar -Üniversite Tramvay İstasyonu olarak belirlendi. Belediyeevlerinden hareket edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait otobüs, Atatürk Bulvarı - Kılıçdede Kavşağı - 100. Yıl Bulvarı - Asri Mezarlık - Kıranköy Mezarlığı - Çevreyolu - Otogar - Derecik Mezarlığı - Anadolu Bulvarı - Atatürk Bulvarı - Üniversite Tramvay İstasyonu güzergahını kullanacak. Belediyeevleri - Üniversite Tramvay İstasyonu arasında karşılıklı hareket edecek araçlar seferlerine sabah 07.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar hizmet verecek. Saat 07.00-08.00 saatleri arasında 20 dakika, 08.00- 14.00 saatleri arasında 15 dakika ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında 20 dakika aralıklarla hizmet verecek olan araçların üst yazılarında Asri Mezarlık, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlığı yazıları yer alacak.

İkinci güzergah ise Cumhuriyet Meydanından başlayacak. Cumhuriyet Meydanından hareket edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait otobüs, 19 Mayıs Bulvarı - 100. Yıl Bulvarı - Asri Mezarlık - Kıranköy Mezarlığı - Çevreyolu -Otogar - Derecik Mezarlığını takip edecek ve aynı güzergahtan geri dönerek seferlerini Cumhuriyet Meydanında tamamlayacak. Bu güzergahta ise araçlar seferlerine sabah 07.00'de başlayacak ve 17.40'a kadar hizmet verecek. Saat 07.00 -08.00 saatleri arasında 30 dakika, 08.00 - 17.40 saatleri arasında ise 20 dakika aralıklarla hizmet verecek. Bu güzergahta hizmet verecek araçların üst yazılarında da Asri Mezarlık, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlığı yazıları yer alacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı bu vesileyle tüm hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: "Aziz milletimizin, İslam aleminin ve Samsunlu hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi. - SAMSUN