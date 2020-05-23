Bayramda marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar açık olacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 23-26 Mayıs arasında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar yasak konusunda meraklı sorular sorarken bayramda marketler açık mı, sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar açık olacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Bayramda marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar açık olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye'nin 81 kentinde uygulanacak.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.