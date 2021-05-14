Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!
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Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!

Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!
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Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma sürecinde marketlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan olan tam kapanma sürecinde marketler 10.00-17.00 saatleri arası açıktı. Peki, Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma sürecinde marketlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan olan tam kapanma sürecinde marketler 10.00-17.00 saatleri arası açıktı. Peki, Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Tam kapanma süreci boyunca 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağı açıklanan marketler, 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı'nda da 10.00-17.00 saatleri arası açık.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülen tam kapanma dönemindeki düzenleme ve yasakların ayrıntıları da netleşti. Bu hususta en çok merak edilenlerden biri de marketlere dair olan düzenlemeler oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketler tam kapanmada belirli saatlerde hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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