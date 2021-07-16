Bayramda marketler açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda marketler açık mı?

Bayramda marketler açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Pandemi sürecinde kısıtlanan marketlerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, detaylar…

Kurban bayramında sosyal hayat düzenine ilişkin kısıtlamalar olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken bayramda marketler açık mı, konusu merak edildi. Peki, bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz." açıklamasını yaparak "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." ifadelerine yer verdi.

Bayramda marketler için bir kısıtlama karar bulunmuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Hakan Sabancı Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Şenol Güneş Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda marketler açık mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:51:31. #1.16#

title