Bayramda marketler açık mı?

Pandemi sürecinde kısıtlanan marketlerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? İşte, detaylar…

Kurban bayramında sosyal hayat düzenine ilişkin kısıtlamalar olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken bayramda marketler açık mı, konusu merak edildi. Peki, bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz." açıklamasını yaparak "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." ifadelerine yer verdi.

Bayramda marketler için bir kısıtlama karar bulunmuyor.