Bayramda lapa lapa kar yağdı
Bayramda lapa lapa kar yağdı Erzurum'da Ramazan bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.
24.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:43
Bayramda lapa lapa kar yağdı
ERZURUM - Erzurum'da Ramazan bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.
Ramazan Bayramının birinci günü 2090 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandalar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler. Kar yağısı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.
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Kaynak: İHA