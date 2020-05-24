Bayramda lapa lapa kar yağdı
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Bayramda lapa lapa kar yağdı

Bayramda lapa lapa kar yağdı Erzurum'da Ramazan bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.

Bayramda lapa lapa kar yağdı
24.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:43

Bayramda lapa lapa kar yağdı

ERZURUM - Erzurum'da Ramazan bayramında Güzel yayla geçidi ve Oltu yayla geçidine lapa lapa kar yağdı.

Ramazan Bayramının birinci günü 2090 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandalar yazı beklerken kar yağışının sürpriz olduğunu söylediler. Kar yağısı sonrası sürücüler hayli zorluklarla yolda ilerlediler.

Kaynak: İHA

Manşet

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