Bayramda Kurban Kesmek İsteyenlere Büyük Kolaylık

350 CİVARINDA KURBAN KESİLİYOR

İslam alemi mübarek Kurban Bayramını karşılamaya hazırlanırken, Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkçı, vakfın modern kesim yerinde her yıl 350 civarında kurban kesildiğini söyledi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Başkan Ömer Cıncıkçı, "Büyükşehirlerde bayram öncesi kurbanlık almak, bir kaç gün muhafaza etmek, taşımak, bayram günü de kestirmek her zaman kolay olmamaktadır. Vatandaşlarımızın hiçbir zahmete katlanmadan, huzur ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmelerine aracılık ediyoruz. Diğer taraftan vakfımıza bağışlanan kurban ve kurban etlerini evlerine et girmeyen ailelere ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

YARDIMLAR YOKSULUN SOFRASINA ULAŞIYOR

Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkçı, şöyle devam etti: "Her yıl Kurban Bayramında kesilmek üzere 350 civarında küçük baş hayvanı teker teker kontrol ederek ve tartarak alırız. Vatandaşlarımız da bayram günü sabah namazının ardından vakfımıza gelerek sıra fişi alırlar. Kurbanlıklar bu sıraya göre kesilir. Vatandaşlar kurbanın fiyatını ve kesim ücretini öderler. İsteriz ki, kurbanın en az dörtte birini de vakfımıza bağışlasınlar. Ancak bu konuda zorlayıcı bir durum yoktur. Tamamen vatandaşlar gönüllü hareket ederler. Bazıları tamamını bağışlar, belli bir bölümünü bağışlar, bazıları da hiç bağışlamayabilir."

BİR TELEFONLA KURBAN KESİMİ

Kurban Bayramında bağışlanan etlerin soğuk zincire uygun olarak muhafaza edildiğini ve yoksulların sofrasına ulaştırıldığını vurgulayan Vakıf Başkanı Cıncıkçı, Gaziantep dışında yaşayan vatandaşların da vekaletle kurban kestirebileceklerini söyledi. Cıncıkçı, "Vakfımızı arayarak kurban kestirmek isteyenler, görevlilerimizi vekil ederek kurbanlarını kestirebilirler. Bizde kurbanlık fiyatları bayrama bir gün kala belli olur. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kestirebilecekleri şekilde düzenlenen kesim yerimiz bayramda vatandaşların hizmetinde olacaktır.Vatandaşlarımızı bu kolaylıklardan yararlanmaya ve yoksullara yardıma davet ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.