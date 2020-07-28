Bayramda Korona tedbirleri gevşetilmemeli Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, bu yılki Kurban Bayramı'nın geçmiş yıllardan farklı olacağının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Tokalaşmayalım, el öpmeyelim, kucaklaşmayalım, maskemizi burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde takalım, ziyaretlerimizi kısa...

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, bu yılki Kurban Bayramı'nın geçmiş yıllardan farklı olacağının unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Tokalaşmayalım, el öpmeyelim, kucaklaşmayalım, maskemizi burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde takalım, ziyaretlerimizi kısa tutalım, ikram yeme konusunda baskıcı olmayalım ve mesafemizi koruyalım" dedi.

Korkmaz, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda evlerde kalındığını ve bu yüzden herkes için buruk geçtiğini hatırlatarak, bu bayramda ise en azından evlerde kalınmayacağını kaydetti. Bayramda Korona virüs (Kovit-19) salgınının topluma kazandırdığı alışkanlıklarda asla gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini dile getiren Korkmaz, "Tokalaşmayalım, el öpmeyelim, kucaklaşmayalım, maskemizi burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde takalım, ziyaretlerimizi çok kısa tutalım, ikram yeme konusunda baskıcı olmayalım ve mesafemizi koruyarak ortam kalabalık oldu ise izin isteyip oradan kalkalım. Bunlar, bu bayram için aklımızda tutmamız gereken ve taviz vermememiz gereken detaylar. Umuyoruz ki bayramınız huzurla, sevinçle ve en önemlisi sağlıkla geçer" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA