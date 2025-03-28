Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramında ücretsiz köprü ve otoyolların listesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılıyor. Bayramda köprüler ücretsiz mi?

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

2025 Ramazan Bayramı için henüz ücretsiz otoyollar resmi olarak duyurulmadı; ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama, bu yıl da benzer bir uygulamanın olabileceğini gösteriyor. Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar 9 gün süresince cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak" demişti; bu kapsamda O-1, O-2, O-3, O-4 gibi KGM'ye ait otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olmuştu. Yanı sıra yap-işlet-devret modelindeki projeler bu uygulamadan muaftı.

Bayram günlerinde şehir içi toplu taşımalar da ücretsiz hizmet veriyor. 2024 Kurban Bayramında; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürttüğü toplu taşımalar ücretsiz olmuştu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETMESİNDEKİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• İstanbul 1. Çevre Yolu

• İstanbul 2. Çevre Yolu

• Avrupa Otoyolu

• Anadolu Otoyolu

• Kuzey Marmara Otoyolu

• Çukurova Otoyolu)