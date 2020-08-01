Bayramda köpek otelleri yüzde yüz doldu
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Bayramda köpek otelleri yüzde yüz doldu

Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi.

Bayramda köpek otelleri yüzde yüz doldu
01.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:58

Bursa'da bayram tatiline çıkacak vatandaşlar köpeklerini otele gönderdi. Köpek otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştı.

Kurban bayramında memleketlerine veya tatile gidecek köpek besleyen aileler hayvanlarını köpeklere hizmet veren otellere yerleştiriyor. Bayramda tatile çıkacak olup köpeklerini otele yerleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturunca köpek otelinde konaklayacak yer kalmadı. Köpek otel hizmeti veren firmalar, köpekleri vatandaşların evlerinden alarak otele yerleştiriyor. Burada bakımları yapılan köpekler düzenli olarak besleniyor. Ayrıca köpek oteli sahipleri her gün 1 dakikalık video çekerek köpek sahiplerine hayvanlarının görüntüsünü gönderiyor. Köpek otelinin ücretleri ise verilecek hizmete ve köpeğin büyüklüğüne göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor.

Bursa'da köpeklere hizmet veren Dalmaçyalı köpek otelinin sahibi Hakan Çamur, "Bayramda köpek otelimize büyük rağbet var. Tatile gidecek vatandaşlar köpeklerini otelimizde ağırlatmak istiyor. Bayramda kapasitemiz doldu. Büyük bir yoğunluk var. Biz vatandaşların evlerinden köpekleri alıp otele yerleştiriyoruz. Burada onlara çok iyi bakıyoruz. Her gün sahiplerine 1 dakikalık videolar çekip gönderiyoruz. Otel ücretleri ise köpeğin büyüklüğü ve verdiğimiz hizmete göre 50 ila 150 lira arasında değişiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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