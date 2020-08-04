Bayramda Kocaeli sahillerinde 352 kişi boğulmaktan kurtarıldı Kurban Bayramı tatilinde serinlemek için Kocaeli sahillerinde denize giren 352 kişi, cankurtaran ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kurban Bayramı tatilinde serinlemek için Kocaeli sahillerinde denize giren 352 kişi, cankurtaran ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Marmara Bölgesinde Kurban Bayramı tatilini denize girerek geçirmek isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği alanlar arasında Kocaeli sahilleri yer aldı. Denize giren vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri de bayram süresinde Kandıra olmak üzere 3 ilçede sahilinde görevlerini sürdürdü. 11 merkezde 101 personelin görev yaptığı sahillerde, bayram süresi boyunca 352 kişi, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Kocaeli sahilleri KOSKEM ekiplerine emanet

Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci'de 111, Kumcağız'da 128, Kerpe'de 29, Sarısu'da 25, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 31, Karamürsel'de 17, Bayramoğlu'nda 4, Darıca sahilinde 4 kişi olmak üzere toplamda 352 vatandaş, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 83 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

Bin 146 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor. KOSKEM ekipleri, göreve başladıkları günden bugüne kadar bin 146 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA