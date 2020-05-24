Bayramda kışı yaşadılar
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Bayramda kışı yaşadılar

Bayramda kışı yaşadılarTOKAT – Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü Yaylası'nda vatandaşlar yaz mevsiminde kışı yaşadı.

24.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:53

Bayramda kışı yaşadılar

TOKAT – Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü Yaylası'nda vatandaşlar yaz mevsiminde kışı yaşadı.

Tokat'ta 35 dereceden eksi değerlere düşen hava sıcakları nedeniyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şehir merkezinde bayramın ilk günü hava 11 derecede bulutlu geçerken, Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti. Hebülü Yaylası'nda bayram sabah evinden çıkan vatandaşlar arife günü olduğu gibi beyaz örtü ile karşılaştı. Cep telefonu ile evinin balkonundan manzarayı görüntüleyen Eyüp Yıldız, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Kış mevsimindeki gibi adeta kar fırtınası yaşadıklarını ifade eden Yıldız, "Ramazan Bayramı'nda Hebülü Yaylası'nda kar yağışı devam ediyor. Korona virüstü, kardı derken sanki dünyanın sonu geldi" dedi.

Taşlıca Yaylası'nda da kar yağışı nedeniyle koyun sürüsünün beyaz örtünün üzerinde güçlükle ilerlemesi objektiflere yansıdı.

Bayramda kışı yaşadılar

Kaynak: İHA

Manşet

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