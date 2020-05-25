Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı
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Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı

SİVAS'ta, Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Orhan Yalçınkaya, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama nedeniyle 4 günlüğüne ailesiyle çiftliğindeki ağaç evine yerleşti.

Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı
25.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:22
SİVAS'ta, Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Orhan Yalçınkaya, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama nedeniyle 4 günlüğüne ailesiyle çiftliğindeki ağaç evine yerleşti. Yalçınkaya, "Köpekler açlığa belirli süre dayanabilir ama susuz kalmazlar. Onların bakımını aksatmamak için bayramı kulübede geçiriyoruz" dedi.

Kent merkezi yakınlarındaki Çelebiler köyü mevkisindeki çiftliğinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan, köpek uzmanı ve Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını hayvanlarıyla birlikte geçiriyor. Kısıtlama kararından önce köpeklerinin bulunduğu çiftliğe ailesi ile birlikte giden Yalçınkaya, sadece piknik amaçlı kullandığı ağaç evine yerleşti. Ailesi ile bayramı burada geçiren Yalçınkaya, çiftlikte bulunan köpeklerini yalnız bırakmadı. 

'KÖPEKLERİMİZLE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için köpeklerin bakımlarının aksamaması gerektiğini belirten Yalçınkaya, "Köpeklerimin günlük bakımlarını yapmak için kendimi burada karantinaya aldım. Burada şu an köpeklerimin bakımlarını yapıyorum. İki gündür buradayız. İki gün daha kalacağız. Normal doğal bir dağ evinde tatil yapıyor gibiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Doğal bir ortamdayız. Hava soğuk soba falan yakıyoruz. Böyle idare ediyoruz. Sonuçta köpeklerimizle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Amacımız onların bakımları yerinde olsun, gerisi önemli değil. Onlar 4 gün boyunca susuz veya yemeksiz kalırlarsa o zaman sıkıntıya gireceklerdi. Çünkü köpekler açlığa ve susuzluğu çok fazla dayanamazlar. Açlığa belki birkaç gün dayanabilirler ama susuz kalmamaları gerekiyor. Herhangi birinin suyu veya yemeği dökülse sıkıntıya gireceğini düşündüğüm için burada kalmayı tercih ettim" dedi.'YAVRULAMA DÖNEMİNDE ÖZEL BESLENMELİLER'

Kangal köpeklerinin yavrulama döneminde olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Şu an burada 19 köpeğim var. Zaten doğum dönemi başlıyor. Geçen ay ve ondan önceki ay eşleşme dönemleriydi. Şu an önümüzdeki hafta itibariyle yavrulama dönemi başlayacak. Bu süreçte de onların bakımlarının eksik kalmaması için ben kendim burada kalmayı tercih ettim ve onların bakımlarını yapıyorum. Köpeklere her dönem dikkat etmek gerekir. Yavrulama döneminde kendinden hariç karnında 5-6 tane daha canlı taşıdığı için bunların daha özel beslenmesi gerekiyor ki yavruları da daha sağlıklı olsun. Bu dönem özel bir dönemdir. Yavrularımız da 40-45 günlük olana kadar anne sütü ile besleniyorlar. Ama biz 20-25 gün olduğu zaman dışarıdan takviye besinlerle onları destekliyoruz. Bu şekilde onların zayıflamamalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.


- Sivas

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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