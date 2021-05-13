Bayramda İstanbul'da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor
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Bayramda İstanbul'da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor

Bayramda İstanbul'da 'tam kapanma' sakinliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla da kent içi trafikte, meydan, cadde ve sahillerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sakinlik gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelindeki trafik saat 18.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

Bazı marketlerde kısmi yoğunluk gözlenirken, polis ekipleri, çeşitli bölgelerde kurulan kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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