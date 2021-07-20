Bayramda ispark ücretsiz mi?

İSPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak, 2005 yılında "Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet" sloganıyla sürücülere kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti sunabilmek için kurulmuştur. Bayramda ispark ücretsiz mi?

İSPARK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak, 2005 yılında "Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet" sloganıyla sürücülere kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti sunabilmek için kurulmuştur. Bayramda ispark ücretsiz mi?

BAYRAMDA İSPARK ÜCRETSİZ Mİ?

İSPARK'a ait yol üstü otoparklar, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda, İSPARK'ın kent genelinde yaklaşık 500 noktadaki yol üstü otoparkları, 12 Eylül (Pazartesi) ve 13 Eylül(Salı) günü ücretsiz, kapalı ve açık otoparklar ise ücretli olacak.

Bayram boyunca İstanbullular her türlü sorunda İSPARK'a "0212 274 20 20"ve "0216 635 00 00" numaralı hatlardan ulaşabilecek.