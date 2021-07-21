ADANA-BAYRAMDA HUSUMETLİ OLDUĞU AMCASI VE KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU: 2 YARALI

ADANA'da Haldun D., Kurban Bayramı'nın ilk günü husumetli olduğu amcası Tayyip D. ve kuzeni İsmail D.'yi sokak ortasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

ADANA'da Haldun D., Kurban Bayramı'nın ilk günü husumetli olduğu amcası Tayyip D. ve kuzeni İsmail D.'yi sokak ortasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki bir evde saklanan Haldun D., polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail D., iddiaya göre yaklaşık 7 yıl önce amcasının kızı ile kaçarak evlenince iki aile arasında husumet çıktı. Husumet, İsmail D. ve eşinin bir süre önce tartışması sonrası daha da büyüdü. Bugün gündüz saatlerinde iki aile arasında yine aynı sebepten kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle dağılan taraflar, bu kez gece yine aynı nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Haldun D., amcası ile kuzenine av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, İsmail D.'nin bacağına, babası Tayyip D.'nin ise karnına isabet etti. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba-oğul, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan İsmail D. ve babası Tayyip D.'nin tedavasi devam ediyor.

50 METRE UZAKTA YAKALANDIKuzeni ve amcasını av tüfeğiyle yaralayan Haldun D., olay yerine yaklaşık 50 metre uzaktaki bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese baskın yaptı. Bahçeden atlayarak kaçmaya çalışan Haldun D., olayda kullandığı tahmin edilen silahla yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı