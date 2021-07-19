'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'
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'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı öncesi beslenme alışkanlıkları ile ilgili uyarılar yapan Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, hazımsızlık yaşamamak için kesilen etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KURBAN Bayramı öncesi beslenme alışkanlıkları ile ilgili uyarılar yapan Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, hazımsızlık yaşamamak için kesilen etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Medicana International İzmir Hastanesi Beslenme Uzmanı Seda Uşarer, Kurban Bayram'ında yanlış beslenmeden kaynaklı rahatsızlıkların keyifleri kaçırmaması için yol gösterici bilgiler verdi. Bayramda sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağıtılmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Uşarer, kurban etinin kesilir kesilmez pişirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uşarer, kurban etinde ölüm katılığına dikkat çekerek, "Kesilen etlerde ölüm katılığı dediğimiz bir durum gerçekleşiyor. Yani etin kalitesi ve olgunluğu hemen tüketime yeterli olgunlukta bulunmuyor. Mümkünse 24 saat dinlendirmek gerekiyor. Et kesilir kesilmez piştiğinde bazı mide sorunlarına sebep olur" dedi.

Saklama koşulları hakkında da bilgiler de veren Seda Uşarer, eti küçük parçalara bölüp buzdolabı poşetlerinin içinde saklamak gerektiğini söyledi. Kesilen eti sote et şeklinde ya da kıyma halinde muhafaza etmek gerektiğini anlatan Uşarer, tüketilecek kadarının tek parça halinde saklanması gerektiğini vurguladı. Çözdürülen eti tekrar dondurmaktan kaçınılması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Seda Uşarer şöyle devam etti:

"Eti tüketirken yanında bol miktarda limonlu salata tüketmeliyiz. Pilav ya da makarnayı asla önermiyoruz. İçecek olarak ayran ya da su içmek tercih edilmelidir. Asitli içecekleri kesinlikle istemiyoruz. Kurban etini sindirim zorluklarıyla karşılaşmamak için öğle saatlerinde, salata ya da haşlanmış sebzelerle birlikte yiyebiliriz. Eğer akşam saatlerinde yenilirse sindirim sıkıntıları ortaya çıkabilir. Eti pişirirken kesinlikle kızartmayı tercih etmemeliyiz. Haşlama, fırında ya da normal tencere yemeği olarak pişirebiliriz. Yazın mangalın sık kullanıldığını görüyoruz. Ateşle etin çok yakın temas etmemesi ve kömürleşmemesi gerekir. Kömürleştiği zaman da kanserojen etkisi artabiliyor. Fırın ya da kısık ateşte ızgara ile pişirelim. Bu istenilen koşullara uyulmadığında kişilerde hazımsızlık sorunları ortaya çıkabilir. Eğer kişinin böbrek rahatsızlığı varsa kan değerlerini değiştirebilir. Bu yüzden eti uygun miktarlarda, uygun koşullarda pişirerek tüketmek oldukça önemli."

'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'
'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'
'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'
'BAYRAMDA HAZIMSIZLIK YAŞAMAMAK İÇİN ETİ DİNLENDİRİN'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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