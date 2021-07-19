Bayramda havadan trafik denetimi artacak
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Bayramda havadan trafik denetimi artacak

Bayramda havadan trafik denetimi artacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik kazalarına karşı havadan denetimlerini artırdı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik kazalarına karşı havadan denetimlerini artırdı. Bayram tatili süresince 122 saat helikopter, bin 292 saat dron denetimi yapılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde yollarda kazaların yaşanmaması için tedbirler alarak havadan denetimlerini de arttırıldı. Bu kapsamda bayram sonuna kadar 122 saat helikopter ile bin 292 saat dron denetimi yapılacak. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik güvenliğinin havadan sağlanması amacıyla, 15-25 Temmuz tarihleri arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 20 ilde 122 saat helikopter ile 79 ilde bin 292 saat dron ile havadan denetim yapılacak.


Bayramda havadan trafik denetimi artacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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