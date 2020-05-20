Bayramda hava sıcaklığı düşecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayramda hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahminlere göre, bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması ve 10-15 derece düşmesi bekleniyor.

Bayramda hava sıcaklığı düşecek
20.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahminlere göre, bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması ve 10-15 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Perşembe gününden itibaren etkisini yitirecek olan sıcaklıkların, bayram süresince 10-15 derece azalmasının beklediğini de açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yurdun geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı hatırlatıldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar sonra Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilerek, "Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıklar Eskişehir'de 35.3, Konya 35.0, Muğla 39.4, Manisa 40.6, Aydın 42.6, Denizli 39.1, Uşak 34.5, Afyonkarahisar 33.9, Isparta ve Burdur 35.4 ve Antalya'da 43.0 olarak kaydedilmiştir" denildi.

Serin ve yağışlı hava geliyor

Sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiğinin belirtildiği açıklamada, "21 Mayıs 2020 Perşembe günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz'de kuvvetli yağış

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklendiği bildirilerek, "Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, rüzgarın ise yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bayramda hava sıcaklığı düşecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 18:04:32. #1.15#
title