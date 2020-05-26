Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu
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Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu

Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu Bursa'da Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocuklar, teraslarından uçurtma uçurdu.

26.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:04

Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocuklar, teraslarından uçurtma uçurdu.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye, Ramazan Bayramı'nı evde geçiriyor. Her bayram şeker toplamaya çıkan çocuklar bu yıl evlerinde kalınca vakit geçirmek için çeşitli aktivitelere başvuruyor. Bursa'da çocuklar babalarıyla yaptıkları uçurtmaları evlerinin terasından uçurdu. Büyük bir mutlulukla 200 metreden fazla gökyüzüne gönderdikleri uçurtma ile bayramın coşkusunu yaşayan çocuklar, sıkıntılarını biraz olsun giderdi. Babaları ile uçurtma yaptıklarını belirten çocuklar bu bayramı böyle geçirdiklerini ama uçurtma uçurdukları için de mutlu olduklarını dile getirdi.

Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu

Kaynak: İHA

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