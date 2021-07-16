Bayramda en güzel hediye Kardelen kestane şekeri
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Bayramda en güzel hediye Kardelen kestane şekeri

Bayramda en güzel hediye Kardelen kestane şekeri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'nda akraba ve dost ziyaretlerinde götürülebilecek ve gelenlere ikram edilecek en güzel hediyeler arasında yerini alan kestane şekeri, nefis lezzeti kadar insan sağlığına olumlu etkileri ile de öne çıkıyor.

Kurban Bayramı'nda akraba ve dost ziyaretlerinde götürülebilecek ve gelenlere ikram edilecek en güzel hediyeler arasında yerini alan kestane şekeri, nefis lezzeti kadar insan sağlığına olumlu etkileri ile de öne çıkıyor.

Kurban Bayramı'nda yakınlarına ziyarete gidecekler veya ziyaretçi bekleyenler hediye, ikramlık alışverişine hız verdiler. Pandemi nedeniyle 2 yıldır buruk geçen bayramların ardından özlemle beklenen bu yılki Kurban Bayramı'nda ziyaretlerin vazgeçilmez ikramlığı yine Bursa Kestane Şekeri olacak.

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, bayram öncesinde artan tüketici taleplerini karşılamak için yoğun mesai içinde olduklarını söyledi. Akgün, enfes lezzeti kadar insan sağlığına olumlu katkıları olan kestane şekerini hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak titizlikle ürettiklerini söyledi. Kestanenin Türk kültüründe apayrı yeri olduğunu ifade eden Tolga Akgün,"Kestane, yemeklerde lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılıyor. Kestane şekeri, kestane pastası, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı formlarıyla da büyük beğeni topluyor" dedi.

Bursa'nın simgesi olan kestaneyi, şeker, pasta, ezme, püre, çikolata karışımlı olarak lezzetli bir şekilde tüketicilere sunmak için modern tesislerinde işlediklerini söyleyen Tolga Akgün, "Bizim önerimiz bayramlarda konuklarınıza kestane şekeri ikram edilmesi hediye olarak da kestane şekeri götürülmesidir. Kestane şekeri muadili olan çikolata ve baklavaya göre hem daha ekonomik, hem de sağlık açısından daha faydalı ir üründür" dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda kestanenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzmanlarca ortaya çıkarıldığını vurgulayan Tolga Akgün, kestanenin insan sağlığına faydalarını da anlattı.

Vitamin zengini

Akgün, "Kestane diğer sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral oranının da yüksek olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda yağ oranı düşük olan kestane, başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifler,B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içermektedir. Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sayesinde zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlayarak kansere karşı da koruyucu etki göstermektedir. Kestane; demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup çok ta iyi bir potasyum kaynağıdır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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