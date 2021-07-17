Bayramda elektrikli şarj istasyonları Türkiye genelinde hizmet verecek
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Bayramda elektrikli şarj istasyonları Türkiye genelinde hizmet verecek

Bayramda elektrikli şarj istasyonları Türkiye genelinde hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısını ülke geneline yaymaya devam ediyor.

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısını ülke geneline yaymaya devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanımı gittikçe artan elektrikli araçlar, enerji verimliliği, performans, kolaylık, düşük işletim maliyetleri, aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor ve tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Zorlu Enerji, 2018'de kurduğu elektrikli şarj istasyon ağı ZES ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını yaygınlaştırarak elektrikli araç ekosistemine yönelik yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Bayramda Türkiye'nin her noktasına kesintisiz yolculuk

Verilen bilgiye göre, sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda 81 ilin tamamında bin istasyona ulaştı. ZES yüksek hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor. Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleten ZES, Kurban Bayramı'nda uzun mesafe sürüş gerçekleştirmek isteyen sürücülere, Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz bir rotayla sürüş imkanı sağlayacak.

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES ile elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve aynı zamanda karbon salımının azaltılmasına da katkı sağlamayı hedefleyen Zorlu Enerji, bilgi birikimini Avrupa başta olmak üzere, çevre coğrafyalara da taşımayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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