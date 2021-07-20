Bayramda eczaneler açık mı? Eczaneler bugün açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
20 Temmuz Salı günü başlayan ve 23 Temmuz Cuma günü bitecek Kurban Bayramı'nda Sağlık ocakları açık mı? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık? İstanbul nöbetçi eczaneler! Adana Sarıçam nöbetçi eczane!
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde aşılama devam edecek. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Eczaneler bugün açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
19 Temmuz Arefe günü öğleye kadar açık olan eczaneler bayram boyunca kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık ocakları da hastanelerin de, resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin sebebiyle acil bölümleri açık olacak.Aşı randevusu olanlar ise aşılarını olabilecek.