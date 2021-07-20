Bayramda eczaneler açık mı? Eczaneler bugün açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?

20 Temmuz Salı günü başlayan ve 23 Temmuz Cuma günü bitecek Kurban Bayramı'nda Sağlık ocakları açık mı? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık? İstanbul nöbetçi eczaneler! Adana Sarıçam nöbetçi eczane!