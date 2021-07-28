Bayramda denizlerden 268 bin 145 kilo katı atık toplandı
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Bayramda denizlerden 268 bin 145 kilo katı atık toplandı

Bayramda denizlerden 268 bin 145 kilo katı atık toplandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizleri korumak ve temizliğini sağlamak için başlattığı denizlerden atık alım hizmetini Bayram tatili sürecinde de ara vermeden sürdürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizleri korumak ve temizliğini sağlamak için başlattığı denizlerden atık alım hizmetini Bayram tatili sürecinde de ara vermeden sürdürdü. Ekipler 7 ayrı katı atık alım teknesiyle 9 günlük bayram tatilinde 133 adet tekneden 268 bin 145 kg katı atık topladı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın, 1 Milyon 773 olan nüfusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 6 milyona çıktı. Konaklama turizminin yanı sıra Muğla sahilleri mavi yolculuğunda adresi oldu. Mavi yolculuğun uğrak noktası konumunda olan Muğla kıyıları bayram tatilinde çok sayıda tekneye ev sahipliği yaptı.

268 Bin 145 kg Atık Toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 "Atık Alım Teknesi" ile 9 günlük bayram tatilinde Gökova Körfezi ve Göcek Dalaman Koylarında bulunan teknelerden atık topladı. 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında 7 atık alım teknesi ile 133 tekneye hizmet verildi. Büyükşehir ekipleri teknelerden 268 bin 145 kg katı atık, 114 bin 134 litre pis su, 85 litre sintine, 29 litre atık yağ topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne kadar ise 960 adet tekneye hizmet verdi. Ekipler 996 bin 464 litre pis su, 1 milyon 627 bin 440 kg katı atık, 2 bin 616 litre sintine ve bin 690 litre atık yağ topladı.

Başkan Gürün; "Mavi mirasımız denizlerimiz için görev başındayız"

1480 km kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun ve eşsiz kıyılarına sahip olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mavi yolculuğun önemli noktası olan şehirlerinde, deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, "Coğrafi konumu ile Ege ve Akdeniz'e uzanan mavi denizlere, 1480 km kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'mızda bu güzellikleri korumak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Tıpkı ilçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz Göcek-Dalaman, Gökova Körfezi'nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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