Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler
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Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

Bilecik'te gençlik liderleri davul ve maniler eşliğinde Ramazan Bayram'ında kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler.

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler
27.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:36

Bilecik'te gençlik liderleri davul ve maniler eşliğinde Ramazan Bayram'ında kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler.

Türkiye'de Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler. Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 50 kız ve 50 erkek çocuğumuzun evlerinin zilleri çalınarak oyuncak ve çikolata takdim eden gençlik liderleri bayramda yoğun mesai harcadılar. Oyuncak ve çikolatalarını alan çocuklar yüzlerinde bir mutluluk hakim olurken, davulcunun çalarak söylediği manilere de eşlik ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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