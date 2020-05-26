Bayramda da öğrencilerini unutmadı Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni Zuhal Sayat, öğrencilerini görüntülü arayarak, bayramlarını kutladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde müzik öğretmeni Zuhal Sayat, öğrencilerini görüntülü arayarak, bayramlarını kutladı.

Ziya Gökalp Ortaokulu'nda görevli müzik öğretmeni Sayat, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolaysıyla bir süredir ayrı kaldığı öğrencilerini arayarak, bayramlarını kutladı.

Öğrencileriyle enstrüman çalan Sayat, onlarla "Bugün bayram erken kalkın çocuklar" şarkısını söyledi.

Öğrenci Muhamet Sait Kocabaş, "Müzik öğretmenimiz memleketine gitmesine rağmen bizi unutmadı. Bizi arayarak müzik eşliğinde bayramımızı kutladı. Çok mutlu ve neşeli bir bayram kutlaması oldu, öğretmenimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA