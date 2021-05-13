Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
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Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar

Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler, bayramda da yaylaya çıkış öncesi hayvanların sağlığını korumak amacıyla ev ev gezip küçük ve büyükbaş hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyor.

VAN'ın Erciş ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimler, bayramda da yaylaya çıkış öncesi hayvanların sağlığını korumak amacıyla ev ev gezip küçük ve büyükbaş hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyor.

Hayvan varlığı bakımından yaklaşık 200 bin küçük ve 40 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Van'ın Erciş İlçesi'nde yayla sezonun başlamasıyla aşı ve küpeleme çalışmaları da hız kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekimler Bekir Bora, Murat Erten ve Latif Çetin, bayram tatilini bir kenara bırakıp ev ev gezip aşılama ve küpeleme çalışmasını sürdürüyor.

'BAŞVURDUK, GELDİLERYaylaya çıkış öncesi hayvanların sağlığını korumak amacıyla yapılan aşılama ve küpeleme çalışması hayvancılık yapan vatandaşları mutlu etti. İlçeye bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde 30 yıldır hayvancılık yapan 4 çocuk babası Ejder Ünal (42), yayla sezonu başladığı için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşı yapılması konusunda müracaatta bulunduklarını söyledi. Ünal, "Onlarda müracaatımıza yönelik çalışma başattı. Bugün bayramının birinci günü ve 3 veteriner hekim arkadaşımız bayram tatili yapmadan gelip mahallemizde bulunan hayvanlara aşı ve küpeleme yaptılar. Allah devletimizden razı olsun." dedi. 

 


- Ercişvan
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar
Bayramda da hayvanlara aşı ve küpeleme yapıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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