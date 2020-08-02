Bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyorlar
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Bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyorlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 335'inci gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramında da nöbetlerine devam ediyor.

Bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyorlar
02.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:31

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 335'inci gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramında da nöbetlerine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 335'inci gününe girdi. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. Anne Küçükdağ, 11 aydır HDP'nin kapısının önünde oturduklarını, çocuklarını dağda, kendilerini de kapılarında mahkum ettiklerini söyledi. Küçükdağ, "Vekilleri buraya gelip arka kapıdan geçiyorlar. Onlarda birazcık Allah korkusu olsa, birazcık vicdan olsa gelip bacım, anneler niye burada oturuyorsunuz, sizin derdiniz nedir diye sorarlardı. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar bizim ciğerimizi nasıl yaktılarsa, Allah da onların ciğerini yaksın. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın. İnşallah Allah'ın gücüyle, devletimizin de gücüyle bir gün bizim evlatlarımız da gelir" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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