Bayramda çorap ve mendil geleneğini yaşattılar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bayramlarda yaşlıların sıklıkla yaptığı mendil ve çorap hediye verme geleneğini Ramazan Bayramı'nda yeniden yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bayramlarda yaşlıların sıklıkla yaptığı mendil ve çorap hediye verme geleneğini Ramazan Bayramı'nda yeniden yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kalkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara mendil ve çorap hediye etti. Öztürk, Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'nun da selamını vatandaşlara iletti.

Burada bir açıklama yapan Öztürk, "Hayırlı bayramlar diliyorum. Manisa'mızda ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bugün bayramın ilk günü 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma izinleri vardı. Bizde bunu değerlendirelim dedik. Hem onları ziyaret ettik, hem de bayramlarını kutlamış olduk. Çam sakızı çoban armağanı eski geleneğimizde olan çorap ve mendili hediye ettik. Erkeklere çorap, hanımlara, teyzelerimize mendil hediye ettik. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu'nun selamlarını da kendilerine ilettik. Bakanımız da Manisalı. Polis noktalarında bulunan çalışan memur arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Onlara da hediyelerimizi verdik. İnşallah eski bayramlarımıza döneceğiz az kaldı. Bugünler gelip geçecektir diye düşünüyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA