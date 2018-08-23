Bayramda Çocukların Yüzü 'Aile Sigortası' ile Güldü

Maltepe Belediyesi tarafından yoksullukla mücadele kapsamında hayata geçirilen "Aile Sigortası" Kurban Bayramı'nda da Maltepelilerin yüzünü güldürdü. Bayram öncesi Halkkart ile alışveriş yapan kadınlar, çocuklarını da unutmadı. Halkkart sayesinde bayramlıklarını alan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Maltepe Belediyesi, 1971 yılında Türkiye'nin imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 102 sayılı "Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi"ne sahip çıkarak, Aile Sigortasını 47 yıl sonra ilk kez başlatan belediye oldu. Yoksullukla mücadele kapsamında hayata geçirilen Aile Sigortası ile hak sahibi kadınlara her ay 600 TL yaşam desteği sunuluyor. Maltepe sınırları içerisinde, tütün ve alkol mamulleri dışındaki alışverişlerde kullanılabilen Halkkart, Kurban Bayramı'nda da hak sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Bayram öncesi Halkkart ile alışveriş yapan kadınlar, çocuklarını da unutmadı. Halkkart sayesinde bayramlıklarını alan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Aile sigortası uygulamasını, Türkiye'de hayata geçiren ilk belediye olmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı 'Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi'ni 1971'de imzalamıştı. Aile sigortası, bu uluslararası sözleşmenin hayata geçirilmeyen tek maddesiydi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli iktidar projelerinden biri olan Aile Sigortası'nı, Maltepe Belediyesi olarak hayata geçirdik. Yoksullukla mücadele noktasında sosyal demokrat belediyeciliğin olmazsa olmazlarından olan Aile Sigortası ile hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, herkesin evinde aşı kaynayacak, Maltepeliler her gün bayram yapacak."

53 bin hanenin kapısı çalındı

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan "Aile Sigortası" projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi haneleri tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. Geliri 1500 TL'nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra listeler oluşturuldu. Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulurken, kartlar, hanedeki kadınların adına çıkartıldı. Alkol ve tütün dışında alışveriş için kullanılabilen kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli oluyor ve Maltepe esnafına da destek sağlıyor. - İSTANBUL