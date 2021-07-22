Bayramda can dostlar unutulmadı
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Bayramda can dostlar unutulmadı

Bayramda can dostlar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı sürecinde can dostlar unutulmadı. Ekipler tarafından ilçenin dört bir yanında mama desteği gerçekleştirildi.

"Desteğimiz sürecek"

Sokak hayvanları için özveriyle çalıştıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçe genelinde yaptığımız çalışmalar ile can dostlarımızın yanında oluyoruz. Bayram tatili boyunca da ekiplerimiz tarafından mama desteğiyle sokak hayvanlarımızı mağdur durumda bırakmadık. Bu hayatı can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekli her türlü hizmeti sunmaya büyük özen gösteriyoruz. Can dostlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Bayramda can dostlar unutulmadı
Bayramda can dostlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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