Bayramda çadır kamplarına yoğun ilgi

HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Edremit Körfezi'nde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otel, motel ve pansiyonların yanı sıra çadır kamplarda da yer sıkıntısı yaşanıyor.

Bölgede, 30 binin üzerinde yatak kapasitesi ve yazlık olarak kullanılan 130 bin civarı ikinci konuta sahip iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nde, tatile saatler kala turizm işletmelerindeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Tatillerini geçirmek için yıldızlı oteller ve tatil köylerine alternatif arayanların tercih ettiği çadır kampları da bu ilgiden nasibini alıyor. Ormanlık alandan deniz kıyısına uzanan noktalardaki çadır kamplarında konaklamayı planlayanlar, bayram tatili için rezervasyon yaptırıyor. Çadır kamplarında doluluk oranı, 9 günlük bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla yüzde 80'e yaklaştı.

"Betonsuz turizme ilgi artıyor"

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi sahilinde çadır kampı işleten Atilla Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "betonsuz turizm" olarak bilinen kamplara ilginin giderek arttığını belirterek orta ve üzeri yaş gruplarından tatilcilerin 1960 ve 1970'li yıllara özlem duyduğunu, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki gibi çadırları tercih ettiğini söyledi.

Çadır kamplarının son yıllarda daha fazla ilgi görmesinin nedenlerine değinen Altın, "Bütün Türkiye'de insanlar artık tabiata önem ve değer vermeye başladı. Bunu tatilde de görmek istedikleri için çadır kamp alanlarını tercih ediyorlar." dedi.

Altın, bölgedeki çadır kamplarında bayram tatili öncesi yoğunluk yaşandığına dikkati çekti. Tesisinde rezervasyonların kısa sürede tamamen dolmasını beklediğini anlatan Altın, "9 günlük Ramazan Bayramı tatilini betondan ve gürültüden uzak geçirmek isteyenlerin tercihlerini çadır kamplarından yana kullanması dolayısıyla yüksek oranda doluluk var." diye konuştu.

Bir başka işletmeci Yüksel Aslan ise Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki çadır kampı alanına önemli ölçüde talep olduğunu aktardı. Bayram tatili başladığında tam doluluğa ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Aslan, "Hazırlıklarımızı yaptık, vatandaşları bekliyoruz. Fiyatlarımızda da bir değişiklik yapmadık. Geçen yılki fiyatlarla tarifemiz devam ediyor. Bayramda da fiyatlarımız aynı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA