Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı
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Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı

Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı -Bursa bayrama 'sessiz merhaba' dedi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ramazan bayramının ilk gününde Bursa sokakları sessiz kaldı.

24.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:37

Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı

-Bursa bayrama 'sessiz merhaba' dedi

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ramazan bayramının ilk gününde Bursa sokakları sessiz kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bursa'da ramazan bayramına 'sessiz merhaba' dedi. Geçmiş bayramlarda insan kalabalığı ile dikkatlerden kaçmayan cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Geçmiş bayramlarda bayram namazıyla birlikte adeta önünde uzun araç kuyrukları olan Ulu Cami'de bu bayram kimse bulunmazken, namazın ardından binlerce Bursalının dua etmek için gittiği Osmangazi ve Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane'de sessizliğe büründü. Normal zamanlarda binlerce insanın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tophane Surları, Altıparmak, Atatürk Caddesi ve Setbaşı'ndaki sessiz bayram böyle görüntülendi.

Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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