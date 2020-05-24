Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi
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Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde kılınamayacak olan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.

24.05.2020 07:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:34

Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

İZMİR - Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde kılınamayacak olan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.İzmir'de de bayram namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında İzmir'de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde korsan müzik saldırısına maruz kalan camilerden olan Çiğli ilçesindeki Egekent Merkez Camii'nde, bayram namazı saatinde, namaz kılınmadı ama minareden tekbir sesleri yükseldi.

Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

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