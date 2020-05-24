Bayramda boş kalan camilerde tekbir sesleri yükseldi
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Bayramda boş kalan camilerde tekbir sesleri yükseldi

Bayramda boş kalan camilerde tekbir sesleri yükseldi Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınamayan Denizli kent merkezindeki Delikliçınar Camii'nden tekbir sesleri yükseldi.

24.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:43

Bayramda boş kalan camilerde tekbir sesleri yükseldi

DENİZLİ - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınamayan Denizli kent merkezindeki Delikliçınar Camii'nden tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını açıklamıştı. Tüm ülkede olduğu gibi Denizli'de de her ilin kendi bayram namazı vaktinde cami minarelerinden tekbir sesleri yükseldi. Delikliçınar Camii'nden yükselen tekbirlerle, boş cadde ve sokaklarda yankılandı. Geçtiğimiz yıllarda hınca hınç dolan camiler bu bayram sabahı boş kaldı.

Bayramda boş kalan camilerde tekbir sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

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