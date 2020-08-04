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Bayramda BİP kullanımı yüzde 50 arttı

Turkcell BiP üzerinden bayram boyunca 30 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, gönderilen mesaj sayısı 2 milyar oldu.

Bayramda BİP kullanımı yüzde 50 arttı
04.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:14

Turkcell BiP üzerinden bayram boyunca 30 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, gönderilen mesaj sayısı 2 milyar oldu. Bu yıl Kurban Bayramı'nda BiP kullanımı geçen seneye göre yüzde 50 arttı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP, bu bayramda da tedbiri elden bırakmayanların gözdesi oldu.

Sosyal mesafe sebebiyle fiziksel olarak bayramlaşmamaya özen gösterilen bu dönemde vatandaşlar, BiP üzerinden ailesi ve sevdikleriyle kutlamalarını gerçekleştirdi.

Arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bayram tatili boyunca BiP uygulamasından yeni bir rekora imza atıldı ve 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleşti.

Bayramlaşmak için BiP'i tercih edenler, yaklaşık 2 milyar mesaj gönderirken, kullanıcılar akrabalarla çoklu görüntülü görüşmeler gerçekleştirerek toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Turkcell BiP üzerinden bayram boyunca 30 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yaptı.

En çok bayramın ilk günü konuşuldu

31 Temmuz - 3 Ağustos'taki verilere göre Turkcell'liler toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi.

Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 366 milyon 563 bin 373 dakika ile İstanbul oldu.

Bunu sırasıyla Ankara, İzmir ve Bursa takip etti. Bu dönem Turkcell'liler yurt dışıyla 2 milyon 336 bin 604 dakika konuştu. Türkiye'den en çok aranan ülkelerin başında, Almanya, Afganistan ve Bulgaristan geldi. En fazla çağrı ise Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Turkcell'lilerden yapıldı.

Data kullanımı 47 milyon 967 bin 614 GB'a ulaştı

Turkcell'liler bayram boyunca yoğun internet kullanımına devam etti.

Data kullanımı yine rekor kırarak 47 milyon 967 bin 614 GB'a ulaştı.

En çok data tüketilen iller sıralamasında İstanbul 8 milyon 71 bin 181 GB ile ilk sırayı alırken, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep ilk 10'u oluşturdu.

Öte yandan bayram boyunca Dergilik'ten 140 binin üzerinde dergi ve 90 binin üzerinde gazete okundu. Yine bayram boyunca 5,7 milyon aramada UpCall ile isim gösterildi.

Kaynak: AA

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