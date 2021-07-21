BİM bayram çalışma saatleri! Bayramda BİM açık mı? A101 bayramda kaçta açılıyor? ŞOK bayramda açık mı? Marketler kaçta açılıyor?
Bayramda marketler açık mı sorusu en çok araştırılan konular arasında. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı olduğu için BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma durumu da inceleniyor. Peki Bayramda BİM açık mı? Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM bayram çalışma saatleri!
BİM bayram çalışma saatleri! Bayramda BİM açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü idrak edilecek. Bayram alışverişini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar marketlerin bayramda açık olup olmadıklarını araştırıyorlar. BİM bayramda açık mı? BİM bayramda kaç gün kapalı, hangi günler açık olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte BİM marketin bayramda çalışma düzeni...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI?
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.
A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.