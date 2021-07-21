BİM bayram çalışma saatleri! Bayramda BİM açık mı? A101 bayramda kaçta açılıyor? ŞOK bayramda açık mı? Marketler kaçta açılıyor?

Bayramda marketler açık mı sorusu en çok araştırılan konular arasında. Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı olduğu için BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma durumu da inceleniyor. Peki Bayramda BİM açık mı? Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Kurban Bayramı'nda BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM bayram çalışma saatleri!