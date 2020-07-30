Bayramda bazı yasakların olduğu Karabük'te mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan...
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Bayramda bazı yasakların olduğu Karabük'te mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan...

Bayramda bazı yasakların olduğu Karabük'te mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uydu Karabük'te, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uydu.

Bayramda bazı yasakların olduğu Karabük'te mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan...
30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:49

Bayramda bazı yasakların olduğu Karabük'te mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uydu

KARABÜK - Karabük'te, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan tedbirlere uydu.

Kentte artış gösteren korona virüs vakaları sonrası Karabük Valiliğe tarafından mezarlık ziyaretlerin toplu yapılması ve toplu bayramlaşma ve toplu yemeklerin yasaklandığını açıklamıştı. Arife günü nedeniyle mezarlıklara giden vatandaşların sosyal mesafeye uyarak dua ettikleri ve kurallara uydukları gözlemlendi.

Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren aile mezarlıkları ve şehitliklere gelmeye başlayan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı vatandaşlar, kabirlerin bakımını yaparken, bazı aileler hüzünlü anlar yaşadı.

Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara da uydukları görüldü.

2016 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Serkan Erkartal'ın babası Ahmet Erkartal, korona virüs salgını nedeniyle biraz geç geldiklerini söyledi.

Sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ifade eden Erkartal, "21 Temmuz 2016'da göreve giderken trafik kazası sonucu şehit oldu. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin, çok zor. Virüs var diye biraz geç geldik. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Birkaç aile vardı, biz onlar gittikten sonra geldik. Tüm şehitlere Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin" dedi.

Karabük Belediyesi tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif kitabı hediye edildi.

Kaynak: İHA

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