Bayramda bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü EFT yapılır mı 2020?
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Bayramda bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü EFT yapılır mı 2020?

Kurban Bayrmaı'nın gelişi ile ''bankalar açık olacak mı?'' gibi sorular aratılmaya başladı. Arefe günü birçok kamu kurumunda yarım gün mesai varken bankalar arefe günü çalışıyor mu, kaça kadar açık merak ediliyor. Arefe günü EFT kaça kadar yapılır?

Bayramda bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü EFT yapılır mı 2020?
30.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:18

Bankalar, resmi tatillerde çalışmıyor. Arefe günü de kurum ve kuruluşların bir bölümünde yarım gün mesai yapılıyor. 30 Temmuz arefe günü bankalar yarım gün çalışacak. Peki, bayramda EFT işlemi yapılacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle EFT yapılır mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı öncesi 30 Temmuz arefe günü yarım gün tatil olduğundan bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları yarım gün yani öğleye kadar hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ EFT YAPILIR MI?

Resmi olarak yarım gün çalışılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi bankalar da öğleden sonra tatil olacak. Bu nedenle EFT işlemleri de öğleye kadar yapılabilecek, 4 Ağustos Salı gününe kadar işlem alınmayacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 4 günlük Kurban Bayramı süresince kapalı olacak. Banka işlemleri de bu süre zarfında gerçekleştirilemeyecek.

2020 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

30 Temmuz Perşembe : Arefe günü

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 2. günü

2 Ağustos Pazar : Bayramın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü

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