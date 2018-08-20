Bayramda Baklava Değil Kavun Yiyin"

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, Kurban Bayramı'nda vatandaşların baklava yerine kavunu tercih etmelerini önerdi.

Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaneli ilçesine bağlı köylerdeki çiftçilerin, bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde ettiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de çiftçilere destek sağladığını ifade eden Ünver, "Planlı ve düzenli ekim sayesinde bu sezon çiftçilerimiz hem üretimden hem de fiyatlardan memnun. Karpuzumuz Marmara Bölgesinde iyi biliniyor, bunun yanında da kavunda da çok iddialıyız. Kırkağaç başta olmak üzere birçok kavun çeşidi yetiştiriliyor." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların genel olarak baklavaya yöneldiğini belirten Ünver, "Tüketicilerimiz bayramda evlerine baklava almalarına gerek yok. Kavunlarımız gayet lezzetli. Bayramda baklava yerine kavun yesinler, ikram etsinler. Ayrıca, şeker hastaları da ürünümüzü rahatlıkla yiyebilir." dedi.

Ciciler köyünde kavun yetiştiriciliği yapan Halil Öztürk de ekimini gerçekleştirdikleri Kırkağaç cinsinin yeni bir çeşit olduğunu belirterek, kavun sektöründe iddialı olduklarını ve bu sezon iyi verim alacaklarına inandıklarını bildirdi.