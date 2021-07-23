Bayramda aşılama mesaisi
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Bayramda aşılama mesaisi

Bayramda aşılama mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı.

Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı.

Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki cami hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları aşı yapmaya davet etti. Yapılan aşılamanın ardından ekipler gelmeyenler için de ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürdü. Aşı yaptırmakta tereddüttü olanları da ikna eden sağlık ekipleri, bayram tatiline rağmen durmadan aşılama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

(Mücahit Tarlan - Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Bayramda aşılama mesaisi
Bayramda aşılama mesaisi
Bayramda aşılama mesaisi
Bayramda aşılama mesaisi
Bayramda aşılama mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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