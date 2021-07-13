Bayramda aşı yapılacak mı? Bayramda otoyol ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Peki, Bayramda İzmir İstanbul otobanı ücretsiz mi? Hangi köprüler ücretsiz! Bayramda aşı yapılacak mı? Bayramda otoyol ücretsiz mi?

Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanmasından dolayı Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bayramda İzmir İstanbul otobanı ücretsiz mi? Bayramda aşı yapılacak mı? Bayramda otoyol ücretsiz mi?

BAYRAMDA AŞI YAPILACAK MI?

Bayram boyunca aşı randevusu alınabilecek. Bayram tatili boyunca hastanelerden randevu alınabiliyor ve aşı yapılıyor.

BAYRAMDA OTOYOL ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. ifadelerine yer verdi.