Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor
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Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | Sağlık

Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor -Sırası gelen vatandaşlar bayramın birinci gününde aşı oldu Sultangazi'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor.

Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor

-Sırası gelen vatandaşlar bayramın birinci gününde aşı oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor. Sistemde listeye eklenen sağlık çalışanlarının eşleri de aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırıyor.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından randevu alan sağlık çalışanlarının eşleri, sabah erken saatlerde gelerek aşılarını oldu. Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında vatandaş aşı olurken, sırası gelen vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak aşılarını yaptırmak için sokağa çıkabiliyor.

Aşı olmaya gelen 65 yaşındaki Nebahat Solak, "İkinci aşıyı olmaya geldim, çok memnunum. Teşekkür ederim, devletimize Allah zeval vermesin. Ben de aşı olmaktan kaçıyordum, son zamanlarda kararımı verdim. Aşı oldum" dedi.

"Tüm eğitimci arkadaşları aşı olmaya davet ediyorum"

Eğitimci arkadaşlarını aşı olmaya davet eden Öğretmen Büşra Şehriban Solak, "Aşı oldum, şu an ikinci dozumu oldum. Ben öğretmenim, tüm eğitimci arkadaşlarımı aşıya davet ediyorum. Herkesin olması gereken bir aşı. Herhangi bir acı hissetmedim, zaten saniyeler içinde olan bir şey" diye konuştu.

"Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor"

Hemşire Burak Tunç ise "Ramazan ayında olduğu gibi yine bayramda da aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sabah saat 08.00'dan gece 00.00'a kadar gelen vatandaşlarımızın aşılarını yapıyoruz. Vatandaşımızı kendisi randevu almasa dahi, sırası geldiği zaman bakanlığımızın bize verdiği aşı sistemi üzerinden onlara aynı gün içerisinde aşı yapabiliyoruz. Günlük takribi 2 bin 500-3 bin kişinin aşısını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarının eşlerine aşı sırası geldiği için mutluyum"

Sağlık çalışanlarının eşlerine randevu açılmasına sevindiklerini belirten Tunç, "Bekarım ama evli arkadaşlarımız bu haberi alınca sevindiler. Onların da risk grubunda olduğu için gelmesi güzel oldu. Dün sistem açıldığını randevu oluşturup, sabah birkaç tane arkadaşımızın eşi geldi, aşılarını oldular" ifadelerini kullandı.

"Aşı olduğum için mutluyum"

Aşı olan muhabir İlknur Şen, "Mutluyum aşı sıram geldiği için, öncelikle teşekkür ediyorum. Artık bıkmıştık, bu aşıların gelmesi çok iyi oldu. Biontech aşı, ilk dozumu oldum, herhangi bir acı olmadı, normal iğne ucu sadece, hissetmedim de diyebilirim" şeklinde konuştu.

Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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