Bayramda, Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 23 arttı

Covid-19 salgınına karşı Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri Ramazan Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarını da etkiledi.

Covid-19 salgınına karşı Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri Ramazan Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarını da etkiledi. AEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminde 2020 yılı arife ve Ramazan Bayramı dönemine göre yüzde 23'lük artış gözlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma tedbirleri, Ramazan Bayramı'nda elektrik tüketim rakamlarında etkisini gösterdi. Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) verilerine göre; arife ve Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 12-15 Mayıs tarihlerinde geçen yılın bayram günlerine göre elektrik tüketiminde yüzde 23 artış yaşandı.

AEDAŞ'ın hizmet verdiği Antalya, Burdur ve Isparta'da 12 Mayıs Arife günü ve 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı boyunca toplam elektrik tüketimi 74 bin 898 megavat saati buldu. Geçen yıl 23 Mayıs Arife günü ve 24-26 Mayıs tarihlerinde kutlanan Ramazan Bayramı'nda ise bu rakam 60 bin 785 megavat saat düzeyinde idi. 14 bin 113 megavat saatlik tüketim artışında, mesken abonelerinin bayramı evde geçirmelerinin yanı sıra kapanma öncesinde yazlıklarına gelen abonelerin talebi de etkili oldu.

"Bayram boyunca acil eylem planı devreye alındı"

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2.2 milyona yakın aboneye hizmet veren AEDAŞ, Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere tam kapanma sürecinde zamanın büyük bölümünü evde geçirecek olan mesken abonelerinin enerjisiz kalmaması için acil eylem planını devreye aldı.Tam kapanma döneminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için önlemlerini sıkılaştıran AEDAŞ, mesken abonelerine yönelik zorunlu durumlar hariç planlı kesinti yapmadı. Bu sırada bölge ve işletme müdürlüklerinde arıza personelinin yanı sıra acil durumlarda müdahale ve raporlama için 24 saat esaslı nöbetçi personel bulundurulurken arıza bakım da dahil acil konularda devreye girecek nöbetçi amirler görev yaptı. Yine arızalara uzaktan müdahaleyi mümkün kılan SCADA Ana Kontrol Merkezi'nde de nöbetçi mühendisler hazır bekletildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı