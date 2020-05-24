Bayramda annesiz kalan yavru kediyi keçi sütü ile besliyor Bayramda annesiz kalan yavru kediyi keçi sütü ile besliyor Şile otobanında bulduğu annesiz kalan yavru kediyi Selami Görür isimli vatandaş keçi sütü ile besliyor.

Bayramda annesiz kalan yavru kediyi keçi sütü ile besliyor İSTANBUL - Şile otobanında bulduğu annesiz kalan yavru kediyi Selami Görür isimli vatandaş keçi sütü ile besliyor. Keçi ve koyunları olan Selami Görür Şile otobanın ortasında bulduğu yavru kediyi alarak sahiplendi. Yağmurlu günde annesiz kalan kediyi evine götüren Görür kediyi ısıtıp, temizledikten sonra keçilerinden süt sağdı. Sağdığı keçi sütü ile kediyi besledi. Vatandaşın bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. otoban kenarında kediyi bulan Selami Görür "Sütünü içirdik, üzerini kuruladık. Canlandı kendine geldi. Otobanın kenarında bulduk kediyi. Keçi sütü verdik. Arabanın kaloriferi ile ısıttık. Kaynak: İHA