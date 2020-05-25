Bayramda aileler Şile'deki apart otelleri tercih etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayramda aileler Şile'deki apart otelleri tercih etti

Yüksel KOÇ / Kamera: Kubilay Özev / İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen 4 Ramazan Bayramı kısıtlaması, apart otel sahiplerine yaradı.

Bayramda aileler Şile'deki apart otelleri tercih etti
25.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:14

Yüksel KOÇ/ Kamera: Kubilay Özev/ İstanbul DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen 4 Ramazan Bayramı kısıtlaması, apart otel sahiplerine yaradı. Tatilini evinde geçirmek istemeyen aileler, yasaktan önce Şile'de bulunan apart otelleri tercih ederken, oda tipi oteller müşteri bulmakta zorlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 4 günlük Ramazan Bayramı kısıtlamasını evinde geçirmek istemeyen bazı ailelerin tercihleri apart oteller oldu. Şile'de oda tipi hizmet veren oteller, koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulmakta zorlanırken, apart oteller ise neredeyse tam kapasite ile hizmet verdi. APART OTEL SAHİPLERİ MÜŞTERİ YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUNŞile'de 7 odalı apart otel işleten Zahir Özbek, Koronavirüs sonrası apart tarzı yerlere  taleplerin arttığını söyledi. Özbek, "Apart şeklinde olan yerler daha çok tercih ediliyor. Tercih edilme nedeni de ortak alan olmaması, herkesin kendi hijyeni içinde yaşaması. Mutfak, lavabo, tuvalet gibi şeylerin ayrı olması nedeniyle tercih ediliyor" dedi. Özbek, kapasitelerinin 32 kişi olduğunu, 7 apart dairede 26 kişinin olduğunu söyledi.

"OTELİM DOLU"Apart otel işletmecisi Nejla Çandır da durumdan memnun. Çandır, Koronavirüse rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Çünkü insanlar aileleriyle kendi odalarında kalıyorlar. Apartlarda mutfakları olduğu için kendi yiyeceklerini, içeceklerini kendileri yapabiliyorlar. Hijyenik olarak da kendi odalarını temizliyorlar. Şu an bütün apartım dolu ama dışarıda fazla kimse yok. Kendi odalarında, balkonlarındalar. 16 apartım var, dolu şu an" dedi. 

MÜŞTERİLER DE MEMNUNBayram tatilini annesi, babası, eşi ve çocukları ile Şile'de apart otelde geçiren bir müşteri, yasaklar nedeniyle İstanbul'da dışarı çıkamadıkları için burayı tercih ettiklerini belirterek, "Kendi alanın oluyor, sosyalleşme alanı az oluyor. Herkes kendi odasında, kendi temizliğini kendisi yapabiliyor. Kendimiz pişirip kendimiz yiyebiliyoruz. O açıdan da keyifli oluyor" dedi.

ODA TİPİ OTELLER İSE DURUMDAN MEMNUN DEĞİLŞile'de denizin kenarında 1930'lardan beri var olan 26 oda 52 yatak kapasiteli bir oteli bir süre önce devralan Erol Aytaç, sadece üç odada 8 müşterisi olduğunu belirterek, koronavirüs ve hava durumunun işlerini çok etkilediğini söyledi. İnsanların otele geldikleri zaman otelin sınırlarını terk edemediğini hatırlatan Aytaç, "İnsanlar ha bir otelde kapalı kaldılar ha evde kapalı kaldılar" dedi. Aytaç, koronavirüse yönelik tedbirleri aldıklarını, bakanlığın öngördüğü şekilde odayı dezenfekte ettiklerini, klimaların kumandalarını odadan kaldırdıklarını söyledi. 

MÜŞTERİLER MASKE TAKIYOR DEDİĞİ SIRADA MASKESİZ MÜŞTERİ GÖRÜLDÜMüşterilerinin maske taktıklarını söylediği sırada bir müşterinin maskesiz olduğunun görülmesi üzerine, "Şimdi uyarıda bulunacağız. Tabii ki yasak olan şey" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Naci Bostancı Eren Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Ezgi Mola Gülçin Ergül Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Muğla Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bayramda aileler Şile'deki apart otelleri tercih etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 17:14:00. #1.14#
title