Bayramda acemi kasap olmak istemeyenler bu kursta eğitim alıyor Kocaeli'de Kurban Bayramı'na acemi kasap olarak girmek istemeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine açılan kurslarda, kesim teknikleri konun uzmanları tarafından özenle öğretiliyor.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na acemi kasap olarak girmek istemeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine açılan kurslarda, kesim teknikleri konun uzmanları tarafından özenle öğretiliyor. Kursta başarılı olanlara Kesim Elamanı sertifikası veriliyor.

Kocaeli'de açılan kursta, yaklaşan Kırban Bayramı öncesinde kurbanlık kesimi yapacak vatandaşlara kesim teknikleri öğretiliyor. Bayramda acemi kasap olmak istemeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde açılan kursta, usta öğreticiler tarafından kurban kesiminin incelikleri öğretiliyor. Kursta ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kursiyerlere hijyen ve kurban kesiminde uyulması gereken sosyal mesafe ve yığılmaların önüne geçilmesi için randevulu kesim sistemi hakkında bilgiler titizlikle öğretiliyor.

Kursa katılanlar mezbahada uygulamalı eğitim alıyor

KO-MEK ve Veteriner Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 20 saatlik kursta derslerin 4 saati teorik, 16'ı saati ise pratik olarak sürdürülüyor. Uzman Veteriner Hekim tarafından verilen derslerin pratik uygulaması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahanesi'nde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde ayrıca kurban kesimi sırasında insandan insana ve etlerden insanlara bulaşan hastalıklar konusunda da bilgi verilerek, uygulanacak dezenfektasyon yöntemleri öğretiliyor.

Eziyet etmeden kesimin incelikleri öğretiliyor

Kurs kapsamında verilen teorik uygulamalarda kesim sırasında hayvanın strese girmemesi ve özellikle eziyet edilmemesi gerekliliği vurgulanıyor. Hayvanın İslami kurallara uygun şekilde kesimi konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor. Kesim sonrasında ise etlerin değerlendirilmesi vatandaşlara ve etin uygun koşullarda depolanması konusu kursiyerlere aktarılıyor.

Kesim kazaları yaşanmaması alınacak önlemler aktarılıyor

Yaklaşık 16 yıldır bayram öncesi açılan Kurban Kesim Elemanı Kursu'nun müfredatında kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalar da ele alınıyor. Kazaların önüne geçebilmek için alınacak önlemlerin üzerinde duruluyor. Kursu başarı ile tamamlayanlara "Kurban kesim elemanı" sertifikası veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA