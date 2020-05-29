Bayramda 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya 4 tutuklama KARAMAN'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin her birine, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü saat 19.00 sıralarında, Ağılönü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında para anlaşmazlığı bulunan Beytullah E. ve İsa S. (35), telefonda konuşurken tartıştı. Tartışmanın ardından Beytullah E., arkadaşları Emre S., Semih Ç. Abdullah K. ve Muzaffer E. ile birlikte yanlarına aldıkları tüfeklerle köye gitti. Beytullah E. ve İsa S. arasında burada da çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İsa S. ve yanında bulunan Ahmet K. (26), Aziz K. (30) ve İlyas K. (34) av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler de olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, Beytullah E. ile arkadaşları Emre S., Semih Ç., Abdullah K. ve Muzaffer E.'yi yakaladı. 'Kasten adam öldürme' suçundan dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah K., Beytullah E., Emre S. ve Semih Ç. mahkemece tutuklandı. Muzaffer E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin her birine, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA